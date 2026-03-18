Tg Esteri, l’edizione di mercoledì 18 marzo 2026

CUBA. ATTIVISTI, DEPUTATI, SOLIDARIETÀ: PARTITO ‘EUROPEAN CONVOY’

Oltre 5 tonnellate di medicinali sono state portate all’Avana da una delegazione di attivisti sociali, sindacalisti e parlamentari. La missione, denominata European Convoy for Cuba, è partita anche da Roma e da Milano. L’impegno è manifestare solidarietà e supporto nei confronti dell’isola di fronte all’embargo e alle nuove minacce da parte degli Stati Uniti, in particolare del presidente Donald Trump. Le partenze dall’Italia sono parte di un movimento internazionale: all’Avana sono arrivati infatti attivisti, deputati e sindacalisti di 19 nazionalità.

MO. NICOTRA (AOI): L’ITALIA RITIRI L’AMBASCIATORE DA ISRAELE

Richiamare in Italia il proprio ambasciatore in Israele è tra le azioni che la rete delle ong italiane Aoi indica al governo italiano per porre fine alle violenze sulla popolazione civile in Libano, nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Alfio Nicotra del direttivo di Aoi avverte che la guerra in Iran sta oscurando mediaticamente la Striscia, dove gli aiuti ancora faticano ad entrare, e la Cisgiordania, dove la violenza dei coloni sta aumentando. Quanto al Libano, Nicotra afferma: “Il fatto che i quartieri meridionali di Beirut siano sottoposti a sgombero su disposizione dell’esercito israeliano fa sì che ci siano 850mila persone lasciate per strada, senza aiuti umanitari. Noi stiamo provando tramite le nostre associate a dare ciò che possiamo”.

USA. ARRESTATA CRONISTA COLOMBIANA, SEGUIVA ABUSI SU MIGRANTI

Resta in un centro di detenzione per migranti irregolari in Louisiana Estefany Rodríguez, giornalista di origine colombiana e arrestata il 4 marzo dall’Ice, il corpo di polizia rafforzato dall’amministrazione Trump per intercettare persone prive della cittadinanza statunitense. L’udienza di lunedì si era conclusa con una cauzione di 10mila dollari ma il procuratore si è opposto al rilascio, sostenendo che permangano valide motivazioni per la detenzione. La battaglia legale dunque prosegue. Per la liberazione immediata della cronista, che per un giornale di Nashville seguiva gli abusi dell’Ice sugli stranieri, si è espresso anche il Comitato internazionale dei giornalisti secondo cui dietro a questo arresto ci sarebbe la volontà di “sopprimere la libertà di stampa”.

AFRICA. IL PRIMO MAGGIO INIZIA IL PIANO CINESE ‘TARIFFE ZERO’

Dal 1° maggio prossimo scatta il piano tariffe zero: la Cina abolisce i dazi al 100% delle importazioni provenienti da 53 delle 54 nazioni africane. Lo ha confermato il ministro degli Esteri Wang Yi al termine delle due sessioni annuali con cui ogni anno i principali organi istituzionali di Pechino definiscono anche la linea di politica economica internazionale del Paese. Una mossa che risponde sia all’aumento dei dazi ai Paesi africani da parte degli Stati Uniti, nonché alle crescenti tensioni tra Pechino e l’amministrazione Trump, alimentate pure dalla recente guerra in Medio Oriente. Wang Yi ha aggiunto che la Cina intende “incentivare gli scambi” permettendo all’Africa di “accedere alle enormi opportunità offerte dal mercato cinese”.