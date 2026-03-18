mercoledì 18 Marzo 2026

Israele ha bombardato il più grande giacimento di gas al mondo. E il Qatar s’è arrabbiato

Il giacimento offshore di South Pars è condiviso tra Iran e Qatar. Immediate le proteste: "Un attacco pericolo e irresponsabile". Il prezzo del petrolio è immediatamente aumentato

Data pubblicazione: 18-3-2026 ore 15:56Ultimo aggiornamento: 18-3-2026 ore 15:56

ROMA – Attacchi statunitensi e israeliani hanno colpito il giacimento di gas naturale offshore di South Pars, nella provincia meridionale di Bushehr. South Pars è il più grande giacimento di gas naturale al mondo, è condiviso tra Iran e Qatar. Non è stato immediatamente chiaro se l’attacco fosse stato condotto da Israele o dagli Stati Uniti, ma il Qatar – nella persona di Majed Al-Ansari, portavoce del ministero degli Esteri – ha accusato direttamente Israele, definendo l’attacco “un passo pericoloso e irresponsabile” che minaccia la sicurezza energetica globale.

E infatti, come per reazione, la quotazione del Brent è salita immediatamente sopra i 108 dollari al barile, il valore più alto dal 9 marzo.

Al-Ansari su X ha scritto: “Il fatto che Israele prenda di mira infrastrutture collegate al giacimento iraniano di South Pars, un’estensione del giacimento di North Field in Qatar, è un passo pericoloso e irresponsabile nel contesto dell’attuale escalation militare nella regione. Prendere di mira le infrastrutture energetiche costituisce una minaccia alla sicurezza energetica globale, nonché alle popolazioni della regione e al suo ambiente. Ribadiamo, come abbiamo ripetutamente sottolineato, la necessità di evitare di prendere di mira infrastrutture vitali. Esortiamo tutte le parti a esercitare moderazione, a rispettare il diritto internazionale e a lavorare per una de-escalation che preservi la sicurezza e la stabilità della regione”.

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