Israele ha bombardato il più grande giacimento di gas al mondo. E il Qatar s’è arrabbiato

ROMA – Attacchi statunitensi e israeliani hanno colpito il giacimento di gas naturale offshore di South Pars, nella provincia meridionale di Bushehr. South Pars è il più grande giacimento di gas naturale al mondo, è condiviso tra Iran e Qatar. Non è stato immediatamente chiaro se l’attacco fosse stato condotto da Israele o dagli Stati Uniti, ma il Qatar – nella persona di Majed Al-Ansari, portavoce del ministero degli Esteri – ha accusato direttamente Israele, definendo l’attacco “un passo pericoloso e irresponsabile” che minaccia la sicurezza energetica globale.

E infatti, come per reazione, la quotazione del Brent è salita immediatamente sopra i 108 dollari al barile, il valore più alto dal 9 marzo.



Al-Ansari su X ha scritto: “Il fatto che Israele prenda di mira infrastrutture collegate al giacimento iraniano di South Pars, un’estensione del giacimento di North Field in Qatar, è un passo pericoloso e irresponsabile nel contesto dell’attuale escalation militare nella regione. Prendere di mira le infrastrutture energetiche costituisce una minaccia alla sicurezza energetica globale, nonché alle popolazioni della regione e al suo ambiente. Ribadiamo, come abbiamo ripetutamente sottolineato, la necessità di evitare di prendere di mira infrastrutture vitali. Esortiamo tutte le parti a esercitare moderazione, a rispettare il diritto internazionale e a lavorare per una de-escalation che preservi la sicurezza e la stabilità della regione”.