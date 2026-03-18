VIDEO| Renzi sui social: “Ho rimosso un melanoma. Ragazzi, controllatevi”. Cos’è e come si previene

ROMA – “Per una volta una notizia non politica”. Matteo Renzi condivide sui social qualcosa di personale e nel suo feed – accanto ai video dedicati a vari argomenti del dibattito istituzionale quotidiano – racconta di aver scoperto di avere un melanoma alla pelle, un tumore per cui la diagnosi precoce è fondamentale: “Come vedete, io ho la faccia piena di nei. Ne ho dappertutto, per questo mi controllo. Qualche giorno fa, in uno di questi controlli, un bravo dottore – tra l’altro under 30 -, molto competente, ha insistito su un un puntino che non gli piaceva. E aveva ragione lui perché era un melanoma“.

“TUTTO È STATO PRESO IN TEMPO”

Il leader di Italia Viva fa sapere di averlo “rimosso immediatamente”: “Io non rischio niente. Sono tranquillissimo, tutto è stato preso in tempo e stamani mi sono andato a fare anche una bella corsettina sotto il solicino romano, dunque nessun problema per me. Però questo messaggio penso che sia utile da dare utilizzando la visibilità che ho per altri motivi e anche l’esperienza che ho vissuto: ragazzi controllatevi“.

L’ex premier ed ex sindaco di Firenze, così, rilancia: “La differenza fondamentale quando hai un tumore alla pelle è il momento nel quale lo becchi, nel mio caso sono stato molto fortunato perché l’ho preso subito, immediatamente, ma capite che se uno avesse lasciato stare quel melanoma 1-2-3-5 anni probabilmente, anzi sicuramente, avrebbe fatto danno”.

“RAGAZZI CONTROLLATEVI, NON PENSATE SIA TEMPO PERSO”

E insiste: “Il mio è un messaggio davvero dal profondo del cuore, ragazzi controllatevi, andate dal dermatologo, fatevi vedere e soprattutto non pensate che sia tempo perso“. Poi Renzi prosegue: “Ho detto che non è un messaggio politico, però un po’ di politica c’è perché forse, anziché fare tante discussioni sul nulla come in parlamento spesso facciamo, dovremmo controllarci un po’ di più sul fatto che la prevenzione e l’investimento nei nostri medici nei nostri infermieri nelle nostre strutture realmente salva la vita delle persone“. Infine, il 51enne conclude: “Vi do questo messaggio semplicemente per dire mi raccomando, prendetevi cura di voi, anche perché la vita è davvero la cosa più bella e più importante”.

COSA È UN MELANOMA E L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE

Tra i commenti quello dell’infettivologo Matteo Bassetti: “Bravo!! Prevenzione fondamentale!!”. Prevenzione è, infatti, la parola chiave quando si parla di melanoma della pelle.

Come spiega Airc, il melanoma “deriva dalla trasformazione tumorale dei melanociti, alcune delle cellule che formano la pelle”. Insorge “soprattutto in età avanzata, ma è uno dei tumori più comuni tra i giovani adulti”.



Come si previene? “È fondamentale innanzitutto esporsi al sole in maniera moderata fin dall’età infantile, evitando le ustioni”.

“In generale- prosegue Airc-bisogna proteggere la pelle non esponendosi direttamente al sole durante le ore più calde (tra le 10 e le 16) ed evitando o riducendo al minimo l’uso di lampade o lettini abbronzanti. Sotto il sole è consigliabile indossare indumenti che proteggono dai raggi ultravioletti, cappelli e occhiali da sole e usare creme protettive contro i raggi UVA e UVB con un alto fattore di protezione solare (detto SPF), da applicare nella quantità raccomandata, più volte e a intervalli regolari e dopo essersi bagnati, in modo da assicurare una copertura continua”.

Come suggerito anche da Renzi, è “inoltre necessario controllare periodicamente l’aspetto dei propri nei, sia consultando il dermatologo, sia autonomamente guardandosi allo specchio e facendosi guardare da un familiare nei punti non raggiungibili col proprio sguardo”.