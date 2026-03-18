mercoledì 18 Marzo 2026

VIDEO| “Spider-Man: Brand New Day”, svelato il trailer del nuovo film con Tom Holland

Il quarto capitolo della saga sarà nei cinema italiani dal 29 luglio

Data pubblicazione: 18-3-2026 ore 14:21Ultimo aggiornamento: 18-3-2026 ore 14:21

ROMA – Dopo lo straordinario successo mondiale di “Spider-Man: No Way Home”, Sony Pictures e Marvel Studios rilasciano il trailer di “Spider-Man: Brand New Day“, il quarto capitolo della saga dedicata a Peter Parker e Spider-Man che vede protagonista Tom Holland. Nel cast, ancora una volta, anche la compagna – o moglie (come ricordano i recenti rumors di un sì già avvenuto) – Zendaya.

Sono passati quattro anni dagli eventi di No Way Home, e Peter è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città – uno Spider-Man a tempo pieno – ma con l’intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato. La pellicola sarà nei cinema italiani dal 29 luglio.

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