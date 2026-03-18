“Bondeno è il posto più brutto del mondo”: era una gag ma il sindaco si arrabbia: “Va bene la satira ma…”

BOLOGNA – Era una gag ma non è stata capita. Non da tutti almeno. E così, quando ieri la pagina di informazione satirica ‘La nuova Fraraa’ (voluto storpiamento-presa in giro del quotidiano ferrarese ‘La nuova Ferrara’) ha postato su Instagram la notizia del guinness dei primati che riguardava il piccolo paese di Bondeno in quanto “peggior posto in cui vivere al mondo”, molti ci hanno creduto. Era tutto uno scherza, ovviamente, e chi conosce la pagina lo ha capito subito. Ma altri forse no, anche perchè molti hanno scritto al sindaco del piccolo centro che conta 14 mila anime in provincia di Ferrara. Il quale sindaco, oggi, offeso, ha fatto un post per dire che quella notizia era “falsa” e rassicurare le tante persone “preoccupate” che gli avevano scritto.

IL POST TUTTO DA RIDERE

Il post su Instagram de ‘La Nuova Fraraa‘ era tutto un programma. A partire dallo ‘strillo’ che annunciava il ‘Guinness World Record’ e dalla frase “La cosa migliore da fare a Bondeno? Prendere l’autobus per tornare a Ferrara“. La notizia del record, poi, diceva: “Bondeno vince il premio come PEGGIOR località per qualità della vita al mondo”. Postilla: “Viene preceduto da Tresigallo ed il Burkina Faso (tant par dír un quel)”. E anche Tresigallo è un piccolo comune del ferrarese. Protagonista per di più del post subito prima di quello incriminato, che annunciava: “Pontelagoscuro dichiara guerra a Tresigallo: “Hanno i bar più tristi dei nostri”.

Quanto a Bondeno, il post prosegue così: “Non ci sorprendiamo della vittoria, anzi, da anni per i ferraresi Bondeno ha sempre fatto cagare, e non poco. Questa vittoria è l’unica cosa di cui si può vantare Bondeno, ma neanche troppo alla fine. Ditemi voi cosa c’è di bello a Bondeno. Nulla, ve lo diciamo noi! Assolutamente nulla”.

Sotto il post i commenti sono tantissimi, tra chi ha capito l’ironia e chi no. E dice che anzi trova Bondeno “molto carina”. In tutto ciò oggi è arrivato il sindaco Simone Saletti che scrive: “Premesso che per me Bondeno è la miglior città al mondo, ho purtroppo ricevuto moltissimi messaggi di persone preoccupate che mi chiedevano conto di questa presunta ‘notizia’. Lo dico con chiarezza: la notizia è FALSA, e l’account da cui è stata divulgata è FAKE. Si tratta infatti di una parodia dell’account ufficiale del quotidiano la Nuova Ferrara, il cui nome viene storpiato in “Frara””.

IL SINDACO: “DISPIACIUTO CHE MOLTI CI SIANO CASCATI”

Il sindaco si perde quindi a spiegare che la pagina Instagram non è quella del giornale (ma questo era abbastanza ovvio, infatti si tratta di una pagina satirica mica per niente). Morale della favola, scrive il sindaco Saletti: “Non voglio fare la predica o la morale a nessuno: comprendo e difendo il diritto di satira, e anche quello di critica. Nessuno è mai morto per una battuta di spirito. Mi spiace però che tale informazione, veicolata con una presunta ufficialità, abbia tratto in inganno tante persone che, in assoluta buona fede, usano i social anche per informarsi o aggiornarsi sulle novità quotidiane della nostra Città”. E prosegue: “Forse esagero nel dire che Bondeno sia la miglior città al mondo (anche se ne resto convinto), ma di certo è innegabile che sia un luogo a misura di famiglia, con servizi, opportunità, lavoro ed eventi. In definitiva, con una buona qualità della vita. Caratteristiche, queste, che voglio difendere e rafforzare con ancora più determinazione nei prossimi anni. Agli amministratori del profilo ironico “la Nuova Frara” dico: venite a trovarmi a Bondeno, in Municipio. Sarò felice di ospitarvi e accogliervi con un sorriso, e poi di raccontarvi un po’ di curiosità sulla nostra Città, che purtroppo presumo non conosciate o sentiate lontana da voi”.