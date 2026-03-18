VIDEO | Marco Giallini è caduto perchè gli è saltato addosso un cane. I colleghi e amici: “Nun t’accanammo”

ROMA – “Tutto bene”. Con un video postato sui social, gli attori Mirko Frezza e Tullio Sorrentino hanno rassicurato tutti sulle condizioni del collega e grande amico Marco Giallini, che sono andati a trovare in ospedale. Ieri l’attore ha avuto un incidente ad Aosta, per strada in piazza Chanoux, dove è caduto e si è fratturato il femore. “È andato tutto, Marco sta bene, l’operazione è andata a posto, Marco si riprenderà molto presto– dice nel video Frezza-. Ha avuto questo incidente di questo cane che gli è saltato addosso e lo ha fatto cadere ed è caduto, in un punto in cui non doveva cadere. È caduto e si è rotto la testa del femore, adesso è stato operato ed è andato tutto bene, sta bene. Fra qualche giorno lo rivedemo in giro“. Sorrentino aggiunge: “Be’, forse ci vorrà un po’ di più”.

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LA FRASE IN ROMANESCO: “NUN T’ACCANAMMO”

Il video dei due attori chiarisce anche la dinamica della caduta e cosa esattamente si fosse fatto Giallini, cosa che ieri era rimasta nebulosa. Si era parlato di una frattura alla gamba. Nel video, Frezza e Sorrentino spiegano che la caduta è avvenuta per via di un cane che gli è saltato addosso. Morale della favola: “Non t’accanammo” hanno scritto i due attori nella foto postata insieme al capezzale di Giallini in ospedale, ispirandosi al modo di dire romanesco ‘accannare’ che significa “abbandonare”. Sembra un errore ma non lo è, aggiungono nel post, dicendo che si tratta di un giorno di parole: “Non ci dite perché abbiamo scritto “accannamo” così, perché era un gioco di parole, se non ce sete arrivati”.