Mara Venier rompe il silenzio su Teo Mammucari dopo le battute a Peppe Iodice a Domenica In

ROMA – Mara Venier rompe il silenzio su quanto accaduto nella scorsa puntata di Domenica In e il polverone che si è scatenato per le battute di Teo Mammucari a Peppe Iodice. La signora della tv lo fa con un’intervista a Fanpage.it in cui smentisce le voci secondo cui avrebbe dato un ultimatum al comico.

“Non ho mai detto o lui o me. Non è da me. Gli ho detto ‘sei un pirla’ in diretta, ed è una cosa che direi altre 100 volte in quel momento”, ha detto Venier. “Ha interrotto un momento solenne– ha spiegato la conduttrice-. C’era Marco, il mio storico cameraman, che lavorava alla sua ultima puntata dopo trentotto anni sempre insieme. Prima era venuto anche in camerino per parlare. Ci siamo abbracciati, salutati, abbiamo pianto insieme. Per me quello era un modo per omaggiare un grande lavoratore della Rai ed è stato rovinato da quella gag con il cartello, che poi ho strappato. Ci è finito di mezzo anche il povero Pino Strabioli”.

Mara ha svelato che, d’ora in poi, Mammucari non sarà presente durante le interviste: “L’unica cosa che ho detto è: dove ci sono io non può entrare lui coi miei ospiti, perché poi gli ospiti non sono contenti. L’unica cosa che rivendico è questa. Perché, a questo punto, non so cosa può dire quando c’è un ospite“.

E riguardo la presunta discussione, nel post puntata, tra Teo e il figlio nei camerini ha precisato: “Questa cosa è una sciocchezza. Mio figlio si trovava in redazione dopo la fine della puntata. È un posto che è da tutt’altra parte rispetto alla zona dei camerini. Mi è dispiaciuto che sia uscita una cosa di questo tipo perché lui e Teo sono molto amici. Poi, mio figlio è uno che lavora sodo da anni, non dice a nessuno manco che è mio figlio, lavora e basta. Non se lo merita”.

IODICE DI NUOVO OSPITE

Su Mammucari, Venier ha aggiunto: “È una persona buonissima, alla quale voglio molto bene. Ha questo tipo di ironia che a volte può essere presa in un certo modo. Ma lui è così, prendere o lasciare“.

Iodice, invece, sarà nuovamente ospite domenica prossima: “Ci ho parlato ieri, è una persona meravigliosa, perché anche lui ha cercato di calmare le acque. Domenica ci sarà un’intervista per il lancio del suo film, però possiamo ammettere che dopo tutta questa storia, lancio più pazzesco di questo non poteva avere. O no?”.