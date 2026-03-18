mercoledì 18 Marzo 2026

VIDEO | Incendio sul tetto della Biennale di Venezia, fiamme spente

Fiamme e una densa nube nera a Venezia per un incendio che ha interessato il padiglione serbo

Data pubblicazione: 18-3-2026 ore 12:37Ultimo aggiornamento: 18-3-2026 ore 12:40

VENEZIA – Fiamme alla Biennale di Venezia: nel padiglione della Serbia ai Giardini si è sprigionato un incendio, sul tetto, da cui si è levata una nube di fumo visibile anche a distanza.
Da poco prima delle 10, si sono attivate le operazioni per domare le fiamme partite dal tetto e che devono fare i conti anche con il forte vento (previsto dall’allerta meteo di ieri). Erano in corso i lavori di ristrutturazione, scrive Luca Zaia che ha postato il video della densa nube di fumo.

VIGILI AL LAVORO PER LA MESSA IN SICUREZZA”

Spente le fiamme, sono in corso le operazioni di messa in sicurezza delle aree percorse dal fuoco divampato questa mattina sulla copertura di uno dei padiglioni della Biennale di Venezia. Lo rendono noto, su X, i Vigili del fuoco le cui squadre sono intervenute dalle 10.

ZAIA: “C’ERANO I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE”

“Un incendio è divampato oggi nel padiglione Serbia ai Giardini della Biennale di Venezia, durante i lavori di ristrutturazione. Una densa nube di fumo è visibile a distanza, mentre le squadre di emergenza sono intervenute prontamente per domare le fiamme”, ha scritto Luca Zaia su Facebook.

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