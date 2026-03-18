VIDEO | La denuncia di Fedez contro DiMartedì: “Volevano sminuire i contenuti del nostro podcast, complimenti alla vostra deontologia”

ROMA – C’è da dirlo: con l’annuncio di Giorgia Meloni come prossimo ospite del ‘Pulp Podcast’, Fedez ha spiazzato un po’ tutti. Anche se in fondo, bisognerebbe chiedersi se a sorprendere di più sia stato ‘il colpaccio’ del rapper o il fatto che la premier abbia accettato l’invito. In attesa di assistere alla tanto attesa puntata prevista per le 13 di domani, Fedez è stato il protagonista di un’altra polemica: quella con Giovanni Floris e la sua trasmissione DiMartedì. Attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, il rapper ha fatto sapere che la redazione del programma li ha contattati per avere alcuni stralci di alcune puntate ma alla loro richiesta di far partecipare alla trasmissione Davide Marra, a DiMartedì hanno preferito mandare in onda dei virgolettati senza usare i filmati richiesti.

“Siamo stati contattati verso le 8 dalla redazione di Giovanni Floris di DiMartedì in cui ci viene richiesto l’utilizzo di alcuni stralci di nostre puntate: Tajani, Vannacci e Gasparri mi sembra. Quindi diamo disponibilità e chiediamo di poter parlare per comprendere il motivo. Intuiamo subito dalla conversazione che vuole essere in qualche modo mettere degli stralci di puntate, quelli dove gigioneggiamo e cazzeggiamo, per sminuire i contenuti del nostro podcast. E quindi diciamo: ‘Assolutamente siamo disponibili a darvi queste clip a patto che Davide Marra possa presenziare per difendere l’onorabilità del podcast’. Cosa fanno? Non invitano Marra e al posto delle clip mettono tre virgolettati passando sopra a centinaia di puntate in cui abbiamo parlato di tante cose e tematiche sensibili e fatto in maniera deontologicamente professionale. Complimenti alla vostra di deontologia invece“.