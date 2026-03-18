VIDEO | Al Gf Vip scontro tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli: “Sei la regina delle sceneggiate”

ROMA – Sono volate scintille fra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli durante la prima puntata del Gp Vip andata in onda ieri sera 17 marzo su Canale 5. L’ex parlamentare è entrata nel reality come concorrente, mentre Lucarelli è in studio come opinionista. Ieri sera, poco l’ingresso di Mussolini nella casa più spiata d’Italia, sono partite subito le scintille. Tra le due donne, si sa, non corre buon sangue e ci sono state polemiche pregresse nate a Ballando sotto le stelle, dove Mussolini partecipò come concorrente nel 2020 e 2021. Pélemiche che evidentemente non sono state dimenticate. E che, soprattutto, il Grande fratello non vuole dimenticare, visto che viene addirittura riproposta una clip per farcele ricordare. E c’è da scommetterci che la ruggine tra le due donne sarà un leit motiv di questa edizione della trasmissione.

“Tra me e Alessandra le premesse ci sono”, esordisce Selvaggia Lucarelli sollecitata da Ilary Blasi. “Abbiamo dei trascorsi“, fa eco Alessandra Mussolini. Dopo la clip di ricordo, Ilary Balsi chiede a Mussolini perchè Selvaggia Lucarelli proprio non le vada a genio. L’ex politica ha spiegato che si aspettava più “empatia” il giorno che si sentì male a Ballando con le stelle e di aver sofferto di questa freddezza e cinicità. Ha detto Mussolini: “Io sono rimasta male, perché delle volte uno deve avere anche un po’ di empatia, anche mostrare dei sentimenti, quando io mi sono sentita male, mi hanno stravolto in quella trasmissione, indebolita, svenuta, non è che lei ha fatto ‘Alessandra, al di là di tutto, del gioco’ non ha mostrato alcun tipo di sentimenti, questo non va bene, perché una persona può rimanere quello che è, provando sentimenti”.

La risposta di Lucarelli non è tenera: “Il problema è che quando sei la regina delle sceneggiate non si sa mai cosa è vero e cosa è finto, pensavo stessi fingendo“, risponde la giornalista. “Sei proprio fuori, perchè io dico sempre le cose in faccia”, la replica piccata di Mussolini. E da lì è scattato un confronto al veleno. Con Selvaggia Lucarelli che le ha detto: “Sono molto curiosa di vederti all’interno della casa anche perchè hai provato con la politica, ti è andata male. Hai provato col ballo, ti è andata male, il canto anche è andato male. Forse riuscirai a renderti simpatica nella casa”. Questo ha fatto arrabbiare l’ex parlamentare, in particolare il riferimento alla politica: “Hai provato? Sono stata trent’anni in politica, ‘azzo, ho provato? Vedi di starci te. Finiamola perchè finisce male. Devi essere rispettosa“, ha replicato. Lucarelli ha chiosato: “Vedo che sei entrata con un animo rilassato“. Siparietto chiuso ma non è finita. Dopo la fine della puntata, infatti, quando il programma in studio è terminato, Alessandra Mussolini ha parlato male in lungo e in largo di Selvaggia Lucarelli, confrontandosi con altri concorrenti. Che si sia dimenticata che sono ripresi h24?