mercoledì 18 Marzo 2026

Barboncini toy rinchiusi in un canile lager e poi venduti su TikTok: un denunciato nel napoletano

I prezzi oscillavano tra i 1.000 e i 1.200 euro per cucciolo

Data pubblicazione: 18-3-2026 ore 9:57Ultimo aggiornamento: 18-3-2026 ore 10:00

NAPOLI – A Villaricca (Napoli) i carabinieri hanno trovato 26 barboncini toy in un canile costruito abusivamente sul solaio di un palazzo: un complesso in muratura di gabbie recintate dotate in alcuni casi anche di lampade riscaldanti per i cuccioli neonati.

L’uomo che è stato ritenuto il titolare di questo pet-shop sui generis pubblicizzava la rivendita su tik tok con prezzi che oscillano tra i 1.000 e i 1.200 euro per cucciolo. I militari, con il contributo di personale dell’Asl Napoli 2 di Marano, hanno sequestrato la struttura e denunciato l’allevatore. I cani saranno affidati all’Asl.

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