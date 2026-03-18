Barboncini toy rinchiusi in un canile lager e poi venduti su TikTok: un denunciato nel napoletano

NAPOLI – A Villaricca (Napoli) i carabinieri hanno trovato 26 barboncini toy in un canile costruito abusivamente sul solaio di un palazzo: un complesso in muratura di gabbie recintate dotate in alcuni casi anche di lampade riscaldanti per i cuccioli neonati.

L’uomo che è stato ritenuto il titolare di questo pet-shop sui generis pubblicizzava la rivendita su tik tok con prezzi che oscillano tra i 1.000 e i 1.200 euro per cucciolo. I militari, con il contributo di personale dell’Asl Napoli 2 di Marano, hanno sequestrato la struttura e denunciato l’allevatore. I cani saranno affidati all’Asl.