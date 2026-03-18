Bonus moto e scooter: al via oggi le domande. Fino a 4 mila euro per chi lo richiede. I requisiti

ROMA – Si apre alle 12 di oggi 18 marzo la finestra per le prenotazioni dell’ecobonus dedicato a ciclomotori e motocicli. L’incentivo è rivolto a chi acquista un nuovo veicolo elettrico o ibrido delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.

GLI IMPORTI

Per l’incentivo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2021 uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro, pari a 20 milioni per ciascun anno dal 2021 al 2023 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Il contributo verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione, fino a 3.000,00 euro, e 40% per gli acquisti con rottamazione, fino a 4.000,00 euro.

CHI LO RICHIEDE

A poter inoltrare la domanda è esclusivamente il concessionario o il rivenditore sul portale ecobonus.mimit.gov.it. Al momento dell’acquisto, è quest’ultimo a verificare la disponibilità e a prenotare il contributo. Esso cambia a seconda della presenza o meno del requisito della rottamazione. Il cliente che sceglie questa opzione deve possedere un mezzo intestato da minimo 12 mesi all’intestatario del nuovo veicolo o a un familiare convivente. Per chi non ha un veicolo da rottamare, invece, il contributo è concesso solo per l’acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici.

Il cliente, persona fisica o giuridica, dopo l’acquisto, ha poi l’obbligo di mantenere la proprietà per minimo 12 mesi.