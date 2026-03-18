L’oroscopo di mercoledì 18 marzo 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Questa giornata ti mette in guardia dalle spese, ce ne sono state troppe nel corso delle ultime settimane. È difficile capire quello che ti passa per la testa, hai bisogno di un po’ di tranquillità per riflettere bene sulle scelte da fare nel futuro.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Stai attraversando una fase di grande interesse per i sentimenti e la famiglia. È un giorno questo in cui raccoglierai quanto hai seminato in passato.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Se possibile cerca di rimandare ogni situazione importante. In amore stringi i tempi. È possibile che tu sia un po’ in pena per una questione di soldi o per un cambiamento di casa…
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Oltre al fatto di avere situazioni a favore, la passionalità raddoppia. Bene le questioni di lavoro e di studio: entro pochi giorni sarà possibile ricevere una bella conferma.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Rischi di mettere in crisi te stesso e il tuo rapporto con gli altri. La forma fisica è sotto tono e non ti senti assolutamente di metterti a cavillare. È probabile che tu debba fare delle scelte importanti nel giro di pochi giorni…
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
È possibile che ci sia qualche piccolo contrasto, magari semplicemente una situazione che tende i nervi. Questa sera trova un equilibrio per evitare discussioni.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Sei stanco perché per via di spese o di eventi familiari molto “pesanti” sei sotto pressione; appuntamenti da un notaio o un avvocato, contratti da rivedere.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Guarda bene tra le bollette, qualcosa è in scadenza. Potresti partecipare ad incontri non proprio sereni, devi fare il pieno di energia!
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Ci sono tensioni da ammorbidire ed è possibile farlo, trattative in corso che potrebbero riguardare l’amore, questa volta comandi e decidi tu! Hai una sensazione che vivi di tanto in tanto. Sei stanco e la famiglia chiede di più, novità familiari comportano più spese.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Molti non hanno le idee chiare su chi amare o ci sono relazioni amorose che hanno mostrato la corda negli ultimi mesi o giorni. In famiglia consiglio di parlare solo se strettamente necessario.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
In questa giornata c’è una bella carica di energia, buone idee e novità. Situazione positiva in generale!
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Chi ha una bella storia pensa di convivere o di sposarsi. Non è il periodo giusto per mettersi da parte, ma bisogna agire!