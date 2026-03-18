Meteo, le previsioni di mercoledì 18 marzo 2026

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – Impulso instabile in arrivo dai Balcani. Soffiano venti di Bora e Grecale. Tempo instabile o a tratti perturbato dall’Emilia Romagna alla Puglia, sul resto del Sud peninsulare, sul Lazio centro meridionale, sulla Toscana interna e localmente sulla bassa Sardegna. Oltre alle piogge nevicherà fino sotto i 1000 metri sugli Appennini. Veloci piogge mattutine su Triveneto e Piemonte occidentale.

NORD

La pressione diminuisce temporaneamente. La giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile, soprattutto al mattino, sull’Emilia Romagna e sul Piemonte occidentale, localmente sul Triveneto. Nel pomeriggio migliora su Triveneto e Piemonte, altrove il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso. Soffieranno venti testi di Bora e Grecale, mari generalmente mossi. Calo termico di qualche grado.

Temperature: valori massimi attesi tra i 10 e i 14°C gradi su tutte le città.

CENTRO e SARDEGNA

La pressione è in diminuzione sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un tempo fortemente instabile e a tratti perturbato sulle regioni adriatiche e sul Lazio meridionale con precipitazioni a tratti diffuse e localmente intense. Possibili temporali. Instabile anche sulla Toscana interna. Nevicate sotto i 900 metri. Venti di Grecale. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Temperature: valori massimi compresi tra i 6°C di Campobasso e L’Aquila e i 14°C di Roma

SUD e SICILIA

Circolazione depressionaria sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo molto instabile o a tratti perturbato. Sono previste precipitazioni diffuse, localmente sotto forma di temporale o grandine. Neve sui rilievi anche sotto i 900 metri. Un po’ instabile anche in Sicilia. Venti a circolazione ciclonica. Mari generalmente mossi.

Temperature: valori massimi attesi tra i 6°C di Potenza e i 13-15°C di Napoli e Palermo.