Gaza, Ucraina e Sudan: la “colomba di pace” di Emergency per curare le vittime di guerra

ROMA – In prima linea a Gaza, in Ucraina e in Sudan: Emergency è attiva in 9 Paesi nel mondo e finora ha offerto assistenza a 13 milioni di persone. I suoi operatori sono stati tra i testimoni del genocidio a Gaza, dei bombardamenti russi in Ucraina e delle violenze perpetrate in Sudan sulla popolazione anche più vulnerabile. In occasione delle festività pasquali, la Ong torna così a sollecitare la pace internazionale anche attraverso un simbolo universale che riesce a unire diverse culture e religioni.

UN SIMBOLO UNIVERSALE DI PACE DIVENTA “UN GESTO CONCRETO DI SOSTEGNO”

“In un momento storico in cui i piani di riarmo e la prospettiva bellica tornano a essere dominanti nel dibattito politico e nell’immaginario collettivo- spiega Emergency- la colomba, simbolo universale di pace e armonia può diventare veicolo per riaffermare il bisogno di solidarietà e lo stop alle guerre, oggi più che mai”. La colomba diventa così il dolce tipico della Pasqua e anche un modo per supportare il lavoro della ong nei fronti di guerra. “Un gesto simbolico, come donare una colomba in occasione della Pasqua, può diventare un gesto concreto di cura, pace e speranza”, è l’invito lanciato da Emergency, che ricorda come la scelta di acquistare la colomba di Emergency, e magari regalarla, è anche un modo di sostenere le attività umanitarie dell’organizzazione.

DOVE TROVARLA

La colomba classica, realizzata per Emergency dalla storica pasticceria Vergani, sarà acquistabile al prezzo di 20 euro ai banchetti della Ong presenti dal 26 al 29 marzo in centinaia di piazze italiane, grazie al supporto di circa 3000 volontari e volontarie. Il dolce pasquale sarà consegnato in una shopper omaggio in cotone naturale impreziosita dalla stampa “Essere umani” realizzata da Massimo Pesce, in edizione speciale in collaborazione con la tipografia atipicapress. Tutte le informazioni sulle piazze dove si potrà acquistare la Colomba di Pace, si possono consultare sul sito di Emergency.

Sarà inoltre possibile trovare e acquistare la Colomba di Pace anche sul sito dell’ong dal 27 febbraio al 29 marzo, nella sezione shop, e nei negozi di Milano, Torino, Roma, Genova e Pisa, dal 27 febbraio al 4 aprile.