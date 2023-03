Ornella Vanoni sarà l’ospite dell’ultima puntata di ‘Belve’

ROMA – Una chiusura che si preannuncia ‘col botto’. È quella prevista per martedì 21 marzo di ‘Belve’, programma condotta da Francesca Fagnani, che si porta a casa una stagione in crescendo, all’insegna del successo. Dopo le numerose interviste che hanno fatto parlare, ultima quella di Heather Parisi, a sedersi di fronte alla ‘belva’ Fagnani, questa volta sarà Ornella Vanoni.

A confermare la notizia è stata la stessa conduttrice, che su Instagram ha pubblicato una foto con l’artista.

‘BELVE’, UN PROGRAMMA DI SUCCESSO

La stagione 2022 di ‘Belve’ ha riscosso uno straordinario apprezzamento di pubblico e critica ed è stato i programmi più scaricati su RaiPlay e tra i più visti in diretta streaming. Un programma diventato, nel giro di poche settimane, un vero e proprio cult tanto da ispirare le divertenti parodie di Fiorello con “Belvo” e di Vincenzo De Lucia con “Bestie”, per non parlare delle migliaia di meme che hanno inondato i social ad ogni puntata.

Eccellenti, infatti, i numeri raggiunti da “Belve” sulle principali piattaforme social: nel corso delle nove puntate andate in onda dal 1° al 23 novembre 2022, “Belve” ha raccolto complessivamente 107 mila interazioni e 1.8 milioni di visualizzazioni di contenuti video su Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Straordinario anche il riscontro su TikTok dove “Belve” è diventato un fenomeno virale: fino a oggi, solo l’hashtag #Belve ha ottenuto più di 101 milioni di visualizzazioni (raddoppiando le visualizzazioni della stagione 2021), e #FrancescaFagnani 83,5 milioni di visualizzazioni. Stesso successo sulla piattaforma Twitter: #Belve è entrato stabilmente in trend topic, posizionandosi sempre ai primi posti durante le messe in onda delle puntate.