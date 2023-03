Roma-Feyenoord di Europa League ad alta tensione: “Vietate la trasferta agli olandesi”

ROMA – Allerta sicurezza pubblica a Roma dopo il sorteggio di Europa League. Nei quarti di finale della competizione europea, i giallorossi di Mourinho dovranno affrontare gli olandesi del Feyenoord. Una sfida ad alta tensione per la rivalità tra le due tifoserie e per un precedente che preoccupa, e non poco, le istituzioni. Nel 2015 l’invasione dei tifosi ospiti nella capitale portò a tafferugli, scontri tra tifosi e all’assalto alla Barcaccia in piazza di Spagna. Dall’urna di Nyon viene quindi fuori una sfida che mette in forte apprensione il Campidoglio e il Viminale, già al lavoro per possibili provvedimenti in vista della gara di ritorno all’Olimpico del 20 aprile. A riscaldare ulteriormente un clima già incandescente, sui social nelle ultime ore si sono registrate anche minacce reciproche tra i supporter delle due squadre.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato di aver “chiesto al ministro di valutare l’ipotesi del divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord e di avere un atteggiamento molto duro, a tutela della città di Roma e del Paese tutto. Ho chiamato il ministro Piantedosi poco prima di venire qui- ha proseguito Gualtieri- esprimendogli la mia preoccupazione per questo incontro che, tra l’altro, cade proprio alla vigilia dell’arrivo degli ispettori del Bie per l’Expo di Roma, quindi c’è un ulteriore motivo di attenzione”. Il sindaco ha quindi ricordato che “abbiamo già visto episodi di violenza molto gravi, a maggior ragione in un momento così delicato per la città”. A proposito della risposta del ministro, Gualtieri ha infine confermato: “Ho trovato piena disponibilità da parte del ministro a fare gli interventi più appropriati”.

