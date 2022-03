L’Onu: “In Ucraina rischio assedi, portiamo cibo prima che sia tardi”

ROMA – Il Programma alimentare mondiale (Pam/Wfp) è impegnato in Ucraina in una “corsa contro il tempo per rifornire di cibo le città che rischiano di essere accerchiate” dalle forze armate russe, mentre la catena di distribuzione dei viveri nel Paese “sta collassando“. A denunciarlo è il coordinatore dell’emergenza in Ucraina per l’ente delle Nazioni Unite, Jakob Kern. Il dirigente dell’Onu ha riferito che il Pam sta cercando di “far entrare scorte nei magazzini di città ucraine come la capitale Kiev, Kharkiv e Dnipro prima che sia troppo tardi”.

I mezzi dell’ente umanitario non sono riusciti ad arrivare invece a Sumym nel nord-est, e a Mariupol, porto sud-orientale affacciato sul Mar Nero, teatro da giorni di un assedio russo, ma “sfrutteranno ogni cessate il fuoco per portare beni alimentari in città”. A oggi, stando ai numeri comunicati da Kern, “7mila tonnellate di derrate alimentari sono già in Ucraina, altre 7mila stanno per arrivare mentre sono stati firmati accordi per ulteriori 55mila tonnellate”.

L’obiettivo dell’ente dell’Onu è di raggiungere con i suoi aiuti 3,15 milioni di abitanti dell’Ucraina. Per farlo il Pam mira a raccogliere 570 milioni di dollari. Secondo il Pam però uno dei nodi da sciogliere è quello del trasporto di questo cibo nelle città che lo necessitano, visto il timore di attacchi indiscriminati. Paure che troverebbero conferma nella denuncia del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, che parlando oggi al Consiglio di sicurezza dell’Onu ha riferito oggi di 43 attacchi a strutture sanitarie dall’inizio del conflitto tre settimane fa, con almeno 12 vittime. Il direttore non ha specificato le responsabilità dei raid.