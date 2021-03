Covid, 24.935 nuovi casi e 423 decessi. Continua la crescita dei ricoveri

ROMA – Sono 24.935 i nuovi casi di Covid in Italia per 353.737 tamponi tra molecolari e antigenici, 423 i decessi. Il tasso di positivita’ sale al 7% dal 6,2% di 24 ore fa. Ieri i contagi erano stati 23.059 per 369.084 test e 431 morti.

Continua invece l’aumento dei ricoveri: sono 3.333 le terapie intensive per il Covid in Italia, 16 in piu’ rispetto a ieri. Ammontano a 26.694 i ricoveri ordinari, 117 in piu’ nelle ultime 24 ore.

