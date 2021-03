Roma, Sala: “Spero che tra Pd e Calenda si trovi una sintesi”

ROMA – A pochi giorni dalla scelta di aderire al partito dei Verdi europei in vista delle amministrative milanesi, il sindaco di Milano Giuseppe Sala per la tornata elettorale capitolina si augura che tra il Pd e il leader di ‘Azione’ Carlo Calenda “si possa trovare una sintesi”.

Nella giornata di ieri infatti, l’indiscrezione della probabile candidatura al Campidoglio con i dem dell’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri aveva mandato su tutte le furie Calenda, candidato ormai già da mesi, che evidentemente sperava in un fronte più compatto per le amministrative romane. Una soluzione però, per Sala, va trovata, “altrimenti si consegna la città alla destra, e non mi sembra il caso“. Il sindaco milanese è intervenuto durante il dibattito trasmesso via streaming ‘Next Generation EU: Milano e il ruolo della città- Dialogo tra Beppe Sala e Carlo Calenda‘.