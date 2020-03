VIDEO | Coronavirus, a Sassari uomo in giro con un cane di peluche

Tornando alle cose più serie, ieri la Polizia locale di Sassari ha eseguito 151 controlli sulle persone nelle strade e negli spazi pubblici e 36 su attività commerciali, con quattro denunce totali.

Oltre all’esercente che, autorizzato ad aprire come rivendita di tabacchi, svolgeva anche attività di bar, servendo caffè, un’altra denuncia è scattata perché all’interno di un’attività h 24 erano presenti più persone, mentre era assente il dipendente che avrebbe dovuto sanificare e regolare gli accessi. Due persone sono state denunciate perché non hanno saputo motivare la loro presenza per strada.