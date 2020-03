Sanità, in Calabria abolito il superticket fino al 31 agosto

REGGIO CALABRIA – A partire dal prossimo primo aprile e fino al 31 agosto 2020 la Regione Calabria abolisce la quota fissa di 10 euro su ricetta, il cosiddetto superticket, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale. È quanto stabilito dalla presidente della Regione Calabria Jole Santelli con il commissario al piano di rientro sanitario Saverio Cotticelli. Si tratta di un provvedimento rivolto a tutti i cittadini calabresi e che agevola l’accesso alle prestazioni sanitarie a tutti i soggetti che ne hanno necessità. L’entrata in vigore è subordinata all’ottenimento della certificazione positiva da parte del Comitato Lea congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti. A decorrere dal primo settembre 2020 la quota fissa su ricetta è stata abolita con apposita legge per tutti i cittadini italiani.