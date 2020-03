Coronavirus, pediatri assegnati ad assistenza pazienti adulti

ROMA – “In conseguenza della situazione di grave criticità determinata dall’epidemia Covid-19, in alcune regioni italiane anche i pediatri sono stati assegnati all’assistenza dei pazienti adulti. Per garantire la tutela del rischio professionale abbiamo richiesto alla compagnia assicuratrice con la quale è stipulata la polizza RC Professionale Sip di adeguare la copertura assicurativa a questa situazione di emergenza”. Lo comunica il presidente della Società italiana di pediatria (Sip), Alberto Villani, ai collegni associati.

“La compagnia assicuratrice ha recepito la richiesta- assicura Villani- inserendo in polizza la seguente precisazione: ‘Tutti i medici assicurati soci Sip che andranno a svolgere attività di assistenza su richiesta di Aziende sanitarie pubbliche o private, in qualità di dipendenti o di liberi professionisti, indipendentemente dalla loro specializzazione e dal reparto di destinazione, sono coperti per la Rc Professionale e per la Tutela Legale attivate”.

Elena Bozzola, segretario nazionale Sip, conclude: “In un periodo così difficile dobbiamo eliminare il concetto di super specialità e dedicarci alla cura di tutti. L’Italia ha bisogno di tutti i medici!”.