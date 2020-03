VIDEO | Emergenza mascherine, sfogo in tv di Musumeci: “Non si va in guerra con le fionde”

PALERMO – “L’altra grande epidemia è la mancanza di dispositivi. Ecco cosa è arrivato da Roma: questo è un panno, di quelli che si utilizzano per pulire il tavolo. Non si può andare in guerra con le fionde”. È lo sfogo del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervenendo a ‘L’aria che tira’, su La7. “Bisognava muoversi prima, ai primi di marzo – dice il governatore – requisendo due aziende per potere realizzare i dispositivi di protezione”.