ROMA – Film, approfondimento sul coronavirus e reality show non mancheranno questa sera sul piccolo schermo. Da non perdere su Rai 1, in prima visione tv, ‘Assassinio sull’Orient Express’.

Rai 1

Assassinio sull’Orient Express | 21.25

Un ricco uomo di affari, dal torbido passato, viene ucciso in circostanze misteriose sull’Orient Express. Il direttore del convoglio chiede l’aiuto di Hercule Poirot, passeggero sul lussuoso treno, ma i sospettati sono molti e il grande investigatore belga dovrà ricorrere a tutta la sua abilità per scoprire il colpevole.

Rai 2 X Men 2 | 21.20 Dopo aver imprigionato Magneto e aver fermato la sua Confraternita di mutanti, Wolverine cerca risposte sul suo passato dal momento che non ricorda come ha ottenuto la mutazione. Rai 3 Tg3 – Speciale Ce la faremo | 21.45 L’Italia in lotta contro il Coronavirus, il fronte sanitario, il progredire dell’epidemia e le speranze di cura mentre anche Europa e Usa corrono ai ripari. Le misure per rilanciare l’economia e il lavoro. E la vita quotidiana al tempo della quarantena, oltre i balconi, nelle case degli italiani che affrontano l’emergenza. Alessandra Carli condurrà “Ce la faremo”, lo Speciale Tg3 con esperti, scienziati, gli inviati e corrispondenti nel mondo. Rete 4 Stasera Italia – Speciale | 21.30