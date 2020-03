Degustazioni di vino on line, l’evento via social di due sommelier di Foggia e Parigi

BARI – Far roteare un calice, contare gli archetti che il vino disegna, annusarlo e poi assaporarne un sorso e descriverne sapore, retrogusto e anima. È quanto faranno sabato prossimo in diretta social a partire dalle sei del pomeriggio, due sommelier: uno a Foggia, l’altro a Parigi. Si tratta di Alessandro Nigro Imperiale, miglior sommelier di Puglia 2019 e assistant chef sommelier al Four Seasons George V, in collegamento da Parigi e Luca Scapola, titolare dell’azienda vitivinicola Borgo Turrito, in collegamento da Foggia.

L’iniziativa intende promuovere il buon vino – come il nero di Troia pugliese – avendo gli strumenti necessari forniti da esperti magari allacciando, tramite i social network, nuove amicizie e conoscenza.

“Un buon bicchiere di vino e il piacere di stare insieme aumentano il buon umore in un momento difficile come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia”, dicono gli organizzatori. Contattando poi il numero 0881.810141 è possibile partecipare attivamente all’evento in diretta: chi vorrà, infatti, potrà ricevere a casa le due bottiglie di vino che saranno utilizzate per la degustazione.