Coronavirus, La filosofa: “Dobbiamo essere pronti, questa notte finirà”

Subito dopo il tema delle generazioni emerge la questione dei confini e quel “rischio di tornare indietro, forse più paventato che reale”, e che si fa strada come tentativo di difesa da questa malattia globale. E’ fin troppo semplice: “Il virus passa i confini, questa chiusura dei confini nazionali è solo un modo per esternalizzare la paura. Siamo troppo interconnessi e non c’è niente di più falso- ha sottolineato Henry- di chi pensa che questa contrazione delle dinamiche sociali sia positiva, per insegnare ad alcuni paesi come il nostro ‘a rigare dritto’. La pandemia da Covid 19- ha spiegato la filosofa- ci ricorda piuttosto la nostra vulnerabilità, quella che i transumanisti, fiduciosi nella realizzazione imminente di una umanità ulteriore, inedita e perfetta, non riconoscono”.

Vulnerabili rispetto alla porosità dei confini che il mondo globale può cancellare con un volo aereo di turisti o di manager, e che gli stati erigono inutilmente contro le masse di rifugiati in fuga, vulnerabili anche nel corpo che può essere ferito a morte da un microorganismo: “Il corpo e la sua materialità simbolicamente riconfigurata ci impone dei legami, ci assegna dei limiti ed oggi, che non posso vedere di persona i miei allievi/e in classe, né posso impiegare la telecamera per il sovraccarico della rete, mi sta facendo recuperare la dimensione dell’ascolto, quella che gli antichi chiamavano la dimensione acroamatica” spiega la docente di Filosofia Politica presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.