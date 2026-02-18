Short Track, Italia d’Argento nella staffetta femminile; Fontana nella storia con la 14esima medaglia

ROMA – Brilla d’argento l’Italia nella staffetta 3000 metri femminile di short track alle Olimpiadi di Milano Cortina. Davanti alla premier Giorgia Meloni, presente al Forum di Assago, le azzurre Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel si sono piazzate dietro alla Corea del Sud, che ha conquistato l’oro. Bronzo invece per il Canada.

FONTANA A QUOTA 14 MEDAGLIE OLIMPICHE, SUPERA IL PRIMATO DI MANGIAROTTI

Con il secondo posto l’Italia ha eguagliato il miglior risultato di sempre, raccolto a PyeongChang 2018.

Podio speciale per Fontana, che ha raggiunto la quota di 14 medaglie olimpiche, superando il primato italiano dello schermidore Edoardo Mangiarotti, che lo deteneva da 70 anni. Peraltro, nell’ambito dei Giochi olimpici invernali solo la fondista norvegese Marit Bjorgen ne ha conquistate di più (15).

SHORT TRACK, SIGHEL ‘ELIMINATO’ NEI 500 METRI MASCHILI

È finita con una caduta sul ghiaccio e tanta rabbia la gara di Pietro Sighel nei 500 metri uomini alle Olimpiadi di Milano Cortina. L’azzurro, che stava disputando le semifinali, durante un tentativo di sorpasso da parte del canadese Maxime Laoun è stato toccato e trascinato giù. I giudici, però, hanno deciso di non prendere alcun provvedimento. Per lui finale sfumata. Malamente e tra tanti dubbi.

La corsa degli altri italiani, Thomas Nadalini e Lorenzo Previtali, si è fermata invece nei quarti di finale.

Sighel ha chiuso al decimo posto assoluto avendo deciso poi di rinunciare a partecipare alla finale B.

L’oro è andato al canadese Steven Dubois, l’argento e il bronzo invece ai fratelli olandesi Van ‘t Wout con Melle che ha battuto Jens.

