Agli Atp di Doha Sinner vince in 2 set e va ai quarti: “Ho iniziato bene la stagione, ma c’è da migliorare”

ROMA – Jannik Sinner avanza ai quarti di finale del torneo Atp di Doha (cemento). L’azzurro ha infatti battuto negli ottavi in due set l’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-3, 7-5. Il prossimo avversario del numero 2 al mondo sarà il ceco Jakub Mensik.

SINNER: “HO CERCATO DI DARE IL MEGLIO”

“Nel primo set sono partito molto bene, non ho avuto particolari problemi nei miei game al servizio. Poi lui ha alzato il suo livello di gioco, ho sbagliato un paio di colpi facili, ho perso un po’ di ritmo e di fiducia. Sul 5-5 nel secondo ha fatto un paio di errori che mi hanno aiutato a fare il break decisivo. Sono molto contento della vittoria”. Lo ha detto Jannik Sinner dopo il successo a Doha su Alexey Popyrin.

Con questo risultato – riporta supertennis – l’azzurro, numero 2 del mondo, ha raggiunto le 50 vittorie di fila contro avversari fuori dalla Top 50: una serie iniziata dopo la sconfitta contro Dusan Lajovic a Cincinnati nel 2023.

“Ho cercato di dare il meglio. Rispetto ogni avversario e cerco sempre di giocare il tennis migliore. Il ranking è solo un numero, giocano tutti ad alta intensità, quando poi non hanno niente da perdere giocano ancora più liberi. Penso di aver iniziato molto bene la stagione, anche se ci sono ancora dei dettagli da migliorare. Vedremo come andrà domani” ha concluso Sinner.

(photo e video credit: Atp Tour e Fitp Tennis/Fb)