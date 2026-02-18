Fondo globale: nuovi impegni per 12 miliardi di dollari contro Aids, malaria e tubercolosi

ROMA – Il Consiglio del Fondo globale per la lotta contro l’aids, la malaria e la tubercolosi ha “accolto con favore” il risultato finale dell’Ottavo rifinanziamento, per 12,64 miliardi di dollari, nel corso della sua 54esima riunione. “Questo risultato straordinario, ottenuto in un contesto globale complesso, riflette il forte sostegno alla missione salvavita del Fondo Globale e al suo modello di partenariato unico”, ha dichiarato Peter Sands, direttore esecutivo del Fondo, citato in una nota. “Siamo profondamente grati ai nostri co-organizzatori, il Sudafrica e il Regno Unito, ai nostri donatori e all’intero partenariato per il loro instancabile supporto”. Il Consiglio ha elogiato l’ampio coinvolgimento all’interno del partenariato nella mobilitazione delle risorse, sottolineando la leadership del Sudafrica e del Regno Unito in qualità di co-organizzatori dell’Ottavo rifinanziamento, il ruolo propulsivo della società civile e delle comunità, nonché il crescente contributo del settore privato. Allo stesso tempo, il Consiglio ha evidenziato che le lacune nei finanziamenti minacciano i progressi verso l’eliminazione delle tre malattie e ha osservato che proseguiranno gli sforzi per mobilitare ulteriori risorse.