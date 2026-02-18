mercoledì 18 Febbraio 2026

Fondo globale: nuovi impegni per 12 miliardi di dollari contro Aids, malaria e tubercolosi

Al termine dell'Ottavo rifinanziamento, il direttore Peter Sands parla di "un risultato straordinario"

Data pubblicazione: 18-2-2026 ore 17:51Ultimo aggiornamento: 18-2-2026 ore 17:51

ROMA – Il Consiglio del Fondo globale per la lotta contro l’aids, la malaria e la tubercolosi ha “accolto con favore” il risultato finale dell’Ottavo rifinanziamento, per 12,64 miliardi di dollari, nel corso della sua 54esima riunione. “Questo risultato straordinario, ottenuto in un contesto globale complesso, riflette il forte sostegno alla missione salvavita del Fondo Globale e al suo modello di partenariato unico”, ha dichiarato Peter Sands, direttore esecutivo del Fondo, citato in una nota. “Siamo profondamente grati ai nostri co-organizzatori, il Sudafrica e il Regno Unito, ai nostri donatori e all’intero partenariato per il loro instancabile supporto”. Il Consiglio ha elogiato l’ampio coinvolgimento all’interno del partenariato nella mobilitazione delle risorse, sottolineando la leadership del Sudafrica e del Regno Unito in qualità di co-organizzatori dell’Ottavo rifinanziamento, il ruolo propulsivo della società civile e delle comunità, nonché il crescente contributo del settore privato. Allo stesso tempo, il Consiglio ha evidenziato che le lacune nei finanziamenti minacciano i progressi verso l’eliminazione delle tre malattie e ha osservato che proseguiranno gli sforzi per mobilitare ulteriori risorse.

Leggi anche

In Kenia nel 2026 Afron porta il progetto di prevenzione dei tumori “Woman Awake”

di Silvia Mari De Santis

Le ong italiane: “Il board of peace espropria l’Onu, è un neo-protettorato di Trump”

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»