Tg Politico Parlamentare, l’edizione di mercoledì 18 febbraio 2026

MATTARELLA PRESIEDE IL CSM: SERVE RISPETTO TRA ISTITUZIONI

Monito di Sergio Mattarella che presiede, per la prima volta in 11 anni, una seduta ordinaria del Plenum del Csm. In un momento cruciale per la magistratura il Capo dello Stato torna a Palazzo dei Marescialli per richiamare al rispetto dell’organo costituzionale. “Mi hanno indotto a questa decisione – spiega Mattarella – il desiderio di sottolineare il valore del ruolo di rilievo costituzionale del CSM”. E ancora, sottolinea di voler “ribadire il rispetto che occorre nutrire nei confronti di questa istituzione”. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio assicura: “Faremo la nostra parte nel mantenere la dialettica referendaria nei limiti di una contrapposizione pacata e rispettosa”.

ARRIVA LA ‘GIUSTIZIA RIPARATIVA’, PARTONO 36 CENTRI

Verranno attivati nei prossimi giorni 36 Centri per la Giustizia Riparativa, dislocati sull’intero territorio nazionale grazie a un accordo tra lo Stato e le Regioni. L’iniziativa è stata annunciata in via Arenula dal vice ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. La giustizia riparativa è una forma di giustizia complementare a quella tradizionale, che coinvolge la vittima, il reo e la comunità, nella ricerca di una soluzione che promuova la riconciliazione. Ci si può ricorrere in qualsiasi momento del processo, o anche prima che si avvii, e per qualsiasi tipo di reato. “Anche per i reati più gravi, compreso l’omicidio”, spiega Sisto aggiungendo che “tanto più grave è il vulnus subito, tanto più giusto può essere questo percorso”.

PROPOSTA DI LEGGE PER CICLISTI E PEDONI: “SICUREZZA PER TUTTI”



Una proposta di legge a tutela di pedoni e ciclisti e per aumentare la sicurezza sulle strade per tutti. La deputata del Pd Valentina Ghio, prima firmataria, l’ha presentata alla Camera. Numerose le misure: marciapiedi larghi almeno 2 metri, le auto dovranno superare i ciclisti ad almeno un metro e mezzo di distanza, i Comuni potranno installare più facilmente attraversamenti pedonali rialzati, i mezzi pesanti dovranno dotarsi di sensori elettronici negli angoli ciechi. Davide Bergamini, deputato di Forza Italia e presidente dell’intergruppo ‘Amici della bicicletta’, si dice disponibile a valutare le proposte.

CAMERA. NUOVO REGOLAMENTO, FONTANA: “RIFORMA STORICA”



“Una riforma storica”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, definisce il testo che va a riscrivere il regolamento di Montecitorio. Una riforma, ricorda Fontana, “che non si vedeva dal ’97” e che ha visto un sostegno bipartisan, con 249 voti a favore, 33 astenuti e nessun contrario. “Il Parlamento ha dimostrato responsabilità”, sottolinea Fontana che vede in questo metodo di lavoro un parallelo con quello dell’assemblea costituente di cui ricorre l’80esimo anniversario. Tra le novità, la stretta sui cosiddetti cambi di casacca, più strumenti alle opposizioni e una limitazione della decretazione d’urgenza e alla fiducia da parte dei governi