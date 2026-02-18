Orrore a Scandicci, trovati i resti di una donna decapitata nell’ex sede del Cnr

In aggiornamento

FIRENZE – Una lugubre scoperta a poca distanza da una scuola da un parco. A Scandicci, 12 chilometri da Firenze, nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 18 febbraio, il cadavere di una donna è stato ritrovato all’interno dell’area dell’ex Cnr. Sul posto sono intervenuti per le rilevazioni scientifiche e l’avvio delle indagini i carabinieri e il magistrato Alessandra Falcone.

COSA SI SA

L’area interessata è stata recintata con l’ausilio della polizia municipale di Scandicci. Dalle prime informazioni, risulterebbe il dettaglio choc, ovvero che il corpo sia stato ritrovato decapitato. Al momento la vittima non è stata ancora identificata. Per il momento, si indaga a 360 gradi per ricostruire l’accaduto e, date le condizioni in cui è stato trovato il corpo, prevale l’ipotesi dell’omicidio.

IL LUOGO DEL RITROVAMENTO

L’area in cui è stato rinvenuto il cadavere è di proprietà comunale e rientra in una zona verde del parco del casello dell’Acciaiolo. Sembra che il corpo si trovasse vicino a un casolare in disuso e murato per contrastare le occupazioni abusive. Solo 100 metri più in là, poco distante, sorge l’istituto delle scuole superiori Russel Newton.

Articolo in aggiornamento