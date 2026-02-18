mercoledì 18 Febbraio 2026

Orrore a Scandicci, trovati i resti di una donna decapitata nell’ex sede del Cnr

Il ritrovamento in un parco, vicino ad un casolare murato. Ancora ignota l'identità del corpo, le indagini seguono anche la pista dell'omicidio

Data pubblicazione: 18-2-2026 ore 17:43Ultimo aggiornamento: 18-2-2026 ore 17:43

In aggiornamento

FIRENZE – Una lugubre scoperta a poca distanza da una scuola da un parco. A Scandicci, 12 chilometri da Firenze, nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 18 febbraio, il cadavere di una donna è stato ritrovato all’interno dell’area dell’ex Cnr. Sul posto sono intervenuti per le rilevazioni scientifiche e l’avvio delle indagini i carabinieri e il magistrato Alessandra Falcone.

COSA SI SA

L’area interessata è stata recintata con l’ausilio della polizia municipale di Scandicci. Dalle prime informazioni, risulterebbe il dettaglio choc, ovvero che il corpo sia stato ritrovato decapitato. Al momento la vittima non è stata ancora identificata. Per il momento, si indaga a 360 gradi per ricostruire l’accaduto e, date le condizioni in cui è stato trovato il corpo, prevale l’ipotesi dell’omicidio.

IL LUOGO DEL RITROVAMENTO

L’area in cui è stato rinvenuto il cadavere è di proprietà comunale e rientra in una zona verde del parco del casello dell’Acciaiolo. Sembra che il corpo si trovasse vicino a un casolare in disuso e murato per contrastare le occupazioni abusive. Solo 100 metri più in là, poco distante, sorge l’istituto delle scuole superiori Russel Newton.

Articolo in aggiornamento

