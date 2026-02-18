In Kenia nel 2026 Afron porta il progetto di prevenzione dei tumori “Woman Awake”

ROMA – È da poco terminata la missione di Afron in Kenya, per portare avanti i progetti di sensibilizzazione e celebrare, il 15 febbraio, l’International Childhood Cancer Day. L’associazione, attiva in Uganda da molti anni, opera nel Paese dal maggio 2025 con il progetto MWANGA, il cui obiettivo è ridurre i casi di cancro al seno e del cancro infantile.

LE SFIDE IN UGANDA E KENYA

“Come l’Uganda, anche il Kenya affronta ancora tante sfide nell’accesso alle cure oncologiche- ha dichiarato la presidente Titti Andriani– Siamo orgogliosi di portare il nostro modello di intervento in questo nuovo Paese, dove abbiamo trovato partner preparati, professionali e collaborativi”. Nel 2026 Afron avvierà a breve il progetto “Woman Awake” per rafforzare i programmi di prevenzione e diagnosi precoce nelle donne, finanziato dalla Fondazione Prosolidar. In Uganda invece proseguirà con i progetti Able+ e Healthy Schools, realizzati grazie ai contributi rispettivamente dell’Associazione ALCLI Giorgio e Silvia e dei fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.

CASISTICA E MORTALITÀ DEI TUMORI DIFFUSI TRA LE DONNE E DI QUELLI INFANTILI

Secondo i dati Globocan 2022, il Kenya registra ogni anno circa 44.700 nuovi casi di cancro e 29.300 decessi. Il cancro al seno è il tumore più diffuso in Kenya per incidenza e il secondo per mortalità, con 7.243 nuovi casi e 3.398 decessi all’anno, pari al 16,2% di tutti i nuovi casi di cancro. Il cancro della cervice uterina è il secondo più diffuso. I tumori infantili, invece, rappresentano circa 2.294 nuovi casi e 1.080 decessi all’anno. Molti altri tumori infantili potrebbero non essere diagnosticati a causa dello scarso livello di consapevolezza e conoscenza tra gli operatori sanitari.

Altri dati dell’OMS mostrano che solo il 20% circa dei bambini con diagnosi di tumore sopravvive in Kenya e in altri paesi a basso e medio reddito, rispetto a un tasso di sopravvivenza medio dell’80% nei paesi sviluppati.

L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI

Il progetto Mwanga ha tra i suoi obiettivi aumentare la capacità degli operatori sanitari nella diagnosi precoce del cancro al seno e infantile – 800 operatori sanitari di base dotati di conoscenze sui primi segni e sintomi del cancro al seno e infantile e sull’esame clinico del seno entro la fine del progetto; far crescere i livelli di consapevolezza della popolazione sul cancro al seno e infantile al fine di promuovere l’utilizzo dei servizi di diagnosi precoce del cancro al seno e ridurre lo stigma entro la fine del progetto – 200.000 persone da raggiungere con informazioni accurate e standardizzate; promuovere la disponibilità e l’accesso universale ai servizi di diagnosi precoce, trattamento e cure palliative del cancro al seno e infantile nel Paese e fornire sostegno riabilitativo alle sopravvissute al cancro al seno e garantire cure psicosociali e palliative adeguate ai bambini.

“Dal 2025- ha spiegato la presidente di Afron- siamo membri della KENCO – Kenyan Network of Cancer Organizations (primi ed unici partner italiani ed internazionali), la più importante organizzazione ombrello kenyana che racchiude 78 organizzazioni della società civile (OSC) impegnate nella lotta al cancro”.

LA PRIMA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL CANCRO INFANTILE IN KENYA

“L’International childhood cancer day- dice ancora Titti Andriani- è un’occasione molto importante per richiamare l’attenzione sull’importanza della ricerca, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure per tutti i bambini. È un momento per sostenere le famiglie e rinnovare l’impegno collettivo nella lotta contro il cancro infantile. Abbiamo celebrato l’ICCD per la prima volta in Kenya presso il Kenyatta National Hospital (KNH) in collaborazione con i partner KENCO e HOPE FOR CANCER KIDS, organizzazione impegnata nella lotta al cancro infantile, che ha appena aperto una Family Home per ospitare i piccoli pazienti oncologici in cura presso il KNH provenienti dai villaggi lontani”.

“La giornata è cominciata con una Cancer Awareness Walk per le strade di Nairobi– ha ripercorso quei momenti la presidente- seguita da interventi istituzionali, in particolare il National Cancer Institute ed il National Cancer Control Programme hanno ribadito l’importanza dei programmi di prevenzione e dell’accesso alle cure per raggiungere gli obiettivi lanciati dall’OMS: garantire il 60% di sopravvivenza entro il 2030 per guadagnare un milione di vite. La giornata si è conclusa con una bellissima festa per i piccoli pazienti ricoverati presso il KNH, ai quali, attraverso i volontari AFRON, sono stati donati giocattoli, bambole, magliette e kit igienico-sanitari”.