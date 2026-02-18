mercoledì 18 Febbraio 2026

VIDEO| A Doha la sfida fuori dal campo di tennis: Sinner a pesca con Alcaraz, Medvedev e Rublev

In una clip virale sui social, il campione nostrano tira a bordo un pesce e mostra un nuovo talento

ROMA – Insieme, ma non per un torneo di tennis. Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Sasha Zverev e Daniil Medvedev fanno il giro dei social per le loro imprese fuori dal campo. In una pausa dell’ATP 500 che li vede impegnati in Qatar, i quattro campioni si sono riuniti per una battuta di pesca. Piedi scalzi, pantaloni tipici – i lungi – e grandi sorrisi, a Doha si sono divertiti in mare. Ed è Sinner a dare soddisfazioni nella clip girata da Omar Abdo: il campione nostrano sfodera un nuvo talento tirando a bordo un grosso pesce tra gli applausi dei presenti.

