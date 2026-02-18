Slalom, la star Usa Shiffrin torna all’Oro nello Slalom dopo 12 anni; le italiane Della Mea e Peterlini 13esime

di Erika Primavera e Redazione

CORTINA – Mikaela Shiffrin è medaglia d’oro nello slalom dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La statunitense – al suo secondo titolo olimpico nella specialità 12 anni dopo Sochi 2014 – ha dominato la gara chiudendo con un tempo complessivo di 1’39″10. Medaglia d’argento per la svizzera Camille Rast (+1″50) e bronzo per la svedese Anna Swenn Larsson (+1″71).

(L’atleta statunitense Mikaela Shriffin, due volte campionessa olimpica iridata nello Slalom)

COM’È ANDATA ALLE AZZURRE; DELLA MEA: “SODDISFATTA DELLA MIA SECONDA MANCHE“

Per quanto riguarda le azzurre, Lara Della Mea e Martina Peterlini condividono la 13esima posizione, a +3″03, con la 28enne di Trento che ha guadagnato ben 10 gradini rispetto alla prima manche. Anna Trocker era uscita durante la prima run.

“Sono partita bene nella seconda manche, poi mi sono un po’ addormentata, comunque il recupero è stato buono. Finisco con lo stesso tempo di Martina ed è bello. Sono comunque soddisfatta della mia seconda parte”. Così Lara Della Mea al termine dello slalom dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, chiuso al 13esimo posto insieme all’altra azzurra Martina Peterlini.

“C’è stata una crescita nella mia stagione, positivo per quello che mi è capitato ad inizio stagione– così proprio Peterlini, riferendosi all’infortunio di novembre- Ho avuto una reazione nella seconda manche, ma dobbiamo continuare a crederci, perché siamo forti e dobbiamo prendere ispirazione da Federica e Sofia (Brignone e Goggia, ndr), che sono in cima al mondo. Lo slalom è una disciplina molto infida, basta un attimo e si finisce fuori. Quest’anno siamo comunque cresciute di rendimento e dobbiamo proseguire”.

LA STAR DEI RECORD E IL RISCATTO DOPO PECHINO, CHI È MIKAELA SHIFFRIN

Nell’olimpo tra le più grandi sciatrici di ogni epoca, la 30enne statunitense è l’atleta più vincente nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino. Detiene infatti il record di vittorie nel campionato mondiale tra tutti gli sciatori e le sciatrici della storia, con 108 successi. Ha vinto poi l’oro olimpico nello slalom a Sochi 2014 e in gigante a Pyeongchang 2018. È una star nello sport e fuori dalle piste, anche grazie al suo fascino da top model: non a caso prima delle Olimpiadi di Milano Cortina il magazine di moda del Wsj le ha dedicato copertina e servizio fotografico. Fidanzata con lo sciatore norvegese Aleksander Aamodt Kilde che però non partecipa alle Olimpiadi 2026, a causa delle conseguenze di un brutto infortunio.

A Milano – Cortina Schiffrin era in cerca di riscatto dopo la fallimentare partecipazione Pechino 2022, dove non ha terminato tre gare e nelle altre non è salita sul podio. La missione, con il primo posto di oggi, è decisamente compiuta.

