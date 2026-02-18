FOTO| Danneggiato l’elefantino in piazza della Minerva a Roma: spezzata la zanna sinistra. Giuli: “Assurdo atto di barbarie”

ROMA – Un nuovo atto vandalico all’elefantino dell’obelisco in piazza della Minerva a dieci anni da quello del 2016. La scultura di Bernini è stata danneggiata nella parte anteriore: la zanna sinistra posta tra la proboscide e la zanna opposta- è stata, infatti, staccata. La segnalazione è arrivata da un cittadino nella giornata di domenica 15 febbraio.

Così è partito l’immediato sopralluogo effettuato dai restauratori della Sovrintendenza. Come risulta dall’esame del pezzo e dall’analisi della documentazione d’archivio, è stato confermato che il frammento di marmo, delle dimensioni di 11 centimetri, era quello già distaccato in occasione dell’atto di vandalismo del 2016.

IL RIPRISTINO A PARTIRE DALL’INIZIO DELLA PROSSIMA SETTIMANA

Si tratta di un frammento non originale che appartiene a un intervento di restauro del 1977. È stato ora trasferito in deposito, in attesa delle operazioni di ripristino che avverranno a partire dall’inizio della prossima settimana. L’intervento prevederà anche la manutenzione del monumento tramite l’uso di una piattaforma aerea e si concluderà nell’arco di 48 ore. Le immagini registrate dalle telecamere sono al momento al vaglio della Polizia Locale di Roma Capitale per accertare le cause del distacco.

IL MINISTRO GIULI: “ASSURDO ATTO DI BARBARIE”

“È inammissibile che ancora una volta il patrimonio artistico e culturale della Nazione debba subire un danno così grave”, ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in una nota.

“A pochi giorni dalla inaugurazione della grande mostra su Gian Lorenzo Bernini alla Galleria di Arte Antica di Palazzo Barberini, a essere preso di mira è il suo Elefantino in Piazza della Minerva- osserva-. Il Ministero della Cultura, attraverso la Soprintendenza Speciale di Roma deputata all’alta sorveglianza sui beni artistici, darà il proprio contributo alla Sovrintendenza Capitolina, da cui dipende il monumento, per il ripristino della scultura: uno dei simboli più significativi della Capitale, colpito da un assurdo atto di barbarie”.

L’ASSESSORE ALLA CULTURA SMERIGLIO: “SI ATTIVI MAGGIOR RISPETTO NEI CONFRONTI DEL PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE DI ROMA”

“Ringrazio la Sovrintendenza per questo intervento così puntuale su tutto il monumento, oltre che rapido per il ripristino della parte danneggiata- ha dichiarato l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio-. Il danno procurato all’obelisco non è purtroppo il primo episodio ma un cittadino ha prontamente dato l’allarme su quanto avvenuto. Mi auguro che la cura da parte dell’amministrazione e delle romane e dei romani, così come la manutenzione messa in campo, attivino un maggior rispetto nei confronti del patrimonio artistico culturale di Roma da parte di tutti”.