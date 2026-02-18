mercoledì 18 Febbraio 2026

Sci di fondo, bronzo per l’Italia nella team sprint con Barp-Pellegrino

Si tratta della 25esima medaglia per l'Italia all'Olimpiade

di Erika PrimaveraData pubblicazione: 18-2-2026 ore 13:46Ultimo aggiornamento: 18-2-2026 ore 15:25

CORTINA – L’Italia dello sci di fondo conquista la medaglia di bronzo nella team sprint ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, sul circuito al Lago di Tesero, grazie a Federico Pellegrino ed Elia Barp. L’oro è andato alla Norvegia e l’argento agli Stati Uniti. Johannes Hoesflot Klaebo, dominatore della frazione conclusiva, si è imposto insieme a Einar Hedegart in 18’28″9 davanti agli statunitensi Ben Ogden e Gus Schumacher. Per Barp e Pellegrino un ritardo di 3″3. Si tratta della 25esima medaglia per l’Italia all’Olimpiade.

