Esplode la passione per le Olimpiadi. Due italiani su tre le stanno guardando

CORTINA – “Due italiani su tre hanno guardato e stanno guardando i Giochi, una percentuale andata ben oltre Parigi 2024 e superiore alle ultime tre precedenti edizioni messe insieme”. Lo ha detto Annie Sophie Voumard, Tms managing director del Comitato Olimpico Internazionale, durante il consueto punto con la stampa a Milano Cortina 2026.

“La Francia, che ospiterà i prossimi Giochi Invernali, ha già superato i 50 milioni di telespettatori, superiori rispetto a quelli di Torino 2006, negli Usa su Nbc l’audience lunedì scorso è stata di 24,3 milioni di telespettatori, e Milano Cortina è l’edizione più seguita da Sochi 2014. Anche nei Paesi con meno tradizione si è registrato un seguito notevole. Crescono gli streaming digitali che hanno già superato l’intera edizione di Pechino 2022, per quella di Nbc sono stati 11,2 miliardi di contenuti su Milano Cortina”, ha concluso.