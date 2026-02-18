mercoledì 18 Febbraio 2026

Isabel Totti lasciata sola a casa, il giudice archivia le accuse contro Totti e Noemi Bocchi

Il giudice ha accolto la richiesta della Procura e archiviato le accuse di abbandono di minore per Totti, la compagna Noemi Bocchi. 'Scagionata' pure la baby sitter, che per Ilaty Blasi aveva mentito

di Marcella PirettiData pubblicazione: 18-2-2026 ore 13:34Ultimo aggiornamento: 18-2-2026 ore 13:34

ROMA – Il gip di Roma ha archiviato le accuse di abbandono di minori che erano state ipotizzate per l’ex calciatore Francesco Totti e la sua compagna Noemi Bocchi, dopo che l’ex moglie Ilary Blasi aveva presentato una denuncia, sosteneva che Totti avesse lasciato sola la figlia Isabel per alcune ore nel corso della serata del 26 maggio del 2023. La bambina, allora, aveva sette anni e sarebbe rimasta da sola in casa con gli altri due figli di Noemi Bocchi, mentre i genitori erano andati fuori a cena. Ilary Blasi lo avrebbe saputo avendo telefonato alla bambina per salutarla.

LEGGI ANCHE: Figli in casa da soli per andare a cena fuori, Ilary Blasi ha fatto indagare Totti e Noemi Bocchi (e pure la tata)

Nell’inchiesta, per cui ora è arrivata l’archiviazione disposta dal giudice, erano indagati l’ex capitano della Roma, Noemi Bocchi e anche la babysitter, che era stata accusata di aver mentito per ‘difendere’ la coppia dicendo che era in casa quando non era vero ed era arrivata solo successivamente. La richiesta di archiviazione è stata avanzata dalla Procura. “Esprimiamo piena soddisfazione per la decisione del gip che ha archiviato il fascicolo di indagine così come sollecitato dalla Procura di Roma”, hanno affermato gli avvocati Gianluca Tognozzi e Antonio Conte, difensori dell’ex calciatore.

Leggi anche

Da Javier Bardem a Tilda Swinton, ottanta artisti denunciano il silenzio della Berlinale sul ‘genocidio’ di Gaza

di Redazione

Psoriasi in testa: errori comuni nella detersioneche possono peggiorare i fastidi

di Branded Content

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»