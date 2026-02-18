James Van Der Beek e il “sì” alla sua Kimberly: pochi giorni prima della morte il rinnovo delle promesse matrimoniali

ROMA – “Una cerimonia semplice, bella e commovente” per dirsì “sì” nuovamente prima dell’addio. James Van Der Beek e la moglie Kimberly hanno rinnovato le loro promesse di matrimonio a pochi giorni dalla morte dell’attore, scomparso l’11 febbraio a 48 anni a causa di un tumore al colon-retto. A rivelarlo è la stessa donna attraverso le pagine di People.

“Abbiamo deciso due giorni prima e i nostri amici ci hanno comprato delle fedi nuove, hanno riempito la nostra camera da letto di fiori e candele e abbiamo rinnovato le nostre promesse nuziali dal letto“, ha raccontato Kimberly condividendo con il magazine lo scatto delle sue mani strette a quelle di James.

I familiari e alcuni amici intimi erano presenti, altri erano collegati su Zoom. Uno di questi, il musicista Poranguí, ha suonato la “musica più bella” e ha concluso la cerimonia con “Somewhere Over the Rainbow”. Il nuovo sì è arrivato a oltre 15 anni dal primo e dopo sei figli: James e Kimberly si erano sposati l’1 agosto 2010 a Tel Aviv, in Israele.

