Il nuovo cuore c’è, oggi i medici decideranno se il trapianto si può fare

NAPOLI – Un team di esperti si riunirà oggi per valutare la trapiantabilità del piccolo paziente di due anni ricoverato nella terapia intensiva dell’ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore inutilizzabile eseguito il 23 dicembre scorso.

Sarà quella l’occasione nella quale i medici decideranno se sarà possibile destinare un nuovo organo che sarebbe disponibile per il bambino, come ha fatto sapere nella serata di ieri la famiglia.

L’attesa che si riunisca il team di esperti al Monaldi “non avrà alcuna ripercussione sul cuore del donatore in quanto compatibile con la gestione della donazione in corso”, ha precisato l’azienda ospedaliera dei Colli.

