VIDEO | A Caivano un altro tentativo di rapimento di un bambino: “Questo non è tuo figlio”. E prova a strapparlo alla mamma

ROMA – È accaduto di nuovo: a distanza di pochi giorni dal folle tentativo di rapire la piccola al supermercato di Bergamo, dove un uomo ha cercato di afferrarla e strapparla alla mamma, è successo un altro caso in un supermercato di Caivano, in provincia di Napoli. È accaduto intorno alle 19.30 di ieri sera, martedì 17 febbraio: un uomo, ghanese, di 45 anni con precedenti, ha provato ad afferrare un bambino di 5 anni. I Carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di tentato sequestro di persona.

A chiedere aiuto è stata la madre del bambino che ha contatto i Carabinieri. La mamma era in compagnia di un’amica e oltre al suo bambino, di 5, c’era il figlio dell’amica che ne ha 8. Avevano finito di fare la spesa stavano uscendo quando il ghanese, visibilmente ubriaco, si è avvicinato a loro davanti alla porta scorrevole. L’uomo ha cominciato a dire “Questo non è tuo figlio, dammelo!“, riferendosi al piccolo di 5 anni. Il piccolo corre avanti e indietro davanti al market e l’uomo tenta di prenderlo in braccio. L’amica della mamma prova a fermarlo, ma lui continua a cercare di afferrarlo. “Mamma”, urla spaventato il bambino. Le due donne allora sono rientrate nel supermercato con l’uomo che le ha seguite e anche all’interno del market ha provato a afferrare il bambino. Una cassiera ha provato a fare da scudo, poi alla fine l’uomo si è allontanato. La donna è poi scappata a casa, terrorizzata, dopo che il marito è venuta a prenderla. L’uomo è stato arrestato più tardi, trovato a gironzolare nei dintorni del supermercato: è accusato di tentato sequestro di persona. Le telecamere del supermercato hanno immortalato l’intera sequenza del tentato rapimento.