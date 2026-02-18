Mancano 40 giorni a Pasqua, oggi cominciano sia la Quaresima che il Ramadan (è un caso)

BOLOGNA – Cominciano oggi – e per una strana coincidenza prendono il via proprio in contemporanea- la Quaresima cristiana e il Ramadan musulmano. La Quaresima, come dice la stessa parola, è il periodo di 40 giorni che precede la Pasqua, che quest’anno cadrà il 5 aprile. Convenzionalmente, la Quaresima inizia il giorno successivo al martedì grasso (che chiude i festeggiamenti di Carnevale), con il cosiddetto ‘mercoledì delle ceneri‘, che cade appunto oggi 18 febbraio. Fra 40 giorni, arriverà la Pasqua, giorno in cui la religione cristiana celebra la risurrezione di Gesù Cristo. Il ramadan è un mese sacro per l’Islam e coincide con l’avvistamento della luna crescente.

MERCOLEDI’ DELLE CENERI

Non succedeva da oltre 30 anni che la Quaresima e il Ramadan cominciassero contemporaneamente. Tanto per gli islamici che per i cristiani praticanti si tratta di periodi di digiuno e riflessione. La giornata di oggi è, per l’Islam, quella in cui il Profeta Maometto ricevette le rivelazioni coraniche dall’arcangelo Gabriele (Jibreel). Per il cristianesimo, invece, il Mercoledì delle ceneri dà il via ai 40 giorni della Quaresima, che idealmente commemorano i quaranta giorni trascorsi da Gesù nel deserto prima dell’inizio del suo ministero, giorni durante i quali dovette affrontare le tre tentazioni di Satana.

IL RITO DELLE CENERI

“Ricordati che sei polvere e polvere ritornerai“: è questa la formula che viene pronunciata dal sacerdote durante il rito cristiano delle ceneri. Nella funzione di oggi, per chi ci andrà, ci sarà un momento in cui simbolicamente verrà poste sul capo di ogni fedele un po’ di cenere, mentre il prete pronuncia appunto la frase relativa alla ceneri. Come si ottengono le ceneri? Sono frutto del rogo di rami di ulivo benedetti l’anno precedente nella domenica delle Palme.