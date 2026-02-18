mercoledì 18 Febbraio 2026

Mancano 40 giorni a Pasqua, oggi cominciano sia la Quaresima che il Ramadan (è un caso)

Erano oltre 30 anni che non si verificava la coincidenza esatta di inizio tra Quaresima e Ramadan

di Marcella PirettiData pubblicazione: 18-2-2026 ore 12:09Ultimo aggiornamento: 18-2-2026 ore 12:43

BOLOGNA – Cominciano oggi – e per una strana coincidenza prendono il via proprio in contemporanea- la Quaresima cristiana e il Ramadan musulmano. La Quaresima, come dice la stessa parola, è il periodo di 40 giorni che precede la Pasqua, che quest’anno cadrà il 5 aprile. Convenzionalmente, la Quaresima inizia il giorno successivo al martedì grasso (che chiude i festeggiamenti di Carnevale), con il cosiddetto ‘mercoledì delle ceneri‘, che cade appunto oggi 18 febbraio. Fra 40 giorni, arriverà la Pasqua, giorno in cui la religione cristiana celebra la risurrezione di Gesù Cristo. Il ramadan è un mese sacro per l’Islam e coincide con l’avvistamento della luna crescente.

LEGGI ANCHE: Mancano 40 giorni a Pasqua, oggi cominciano sia la Quaresima che il Ramadan (è un caso)

MERCOLEDI’ DELLE CENERI

Non succedeva da oltre 30 anni che la Quaresima e il Ramadan cominciassero contemporaneamente. Tanto per gli islamici che per i cristiani praticanti si tratta di periodi di digiuno e riflessione. La giornata di oggi è, per l’Islam, quella in cui il Profeta Maometto ricevette le rivelazioni coraniche dall’arcangelo Gabriele (Jibreel). Per il cristianesimo, invece, il Mercoledì delle ceneri dà il via ai 40 giorni della Quaresima, che idealmente commemorano i quaranta giorni trascorsi da Gesù nel deserto prima dell’inizio del suo ministero, giorni durante i quali dovette affrontare le tre tentazioni di Satana.

IL RITO DELLE CENERI

Ricordati che sei polvere e polvere ritornerai“: è questa la formula che viene pronunciata dal sacerdote durante il rito cristiano delle ceneri. Nella funzione di oggi, per chi ci andrà, ci sarà un momento in cui simbolicamente verrà poste sul capo di ogni fedele un po’ di cenere, mentre il prete pronuncia appunto la frase relativa alla ceneri. Come si ottengono le ceneri? Sono frutto del rogo di rami di ulivo benedetti l’anno precedente nella domenica delle Palme.

Leggi anche

Da Javier Bardem a Tilda Swinton, ottanta artisti denunciano il silenzio della Berlinale sul ‘genocidio’ di Gaza

di Redazione

Psoriasi in testa: errori comuni nella detersioneche possono peggiorare i fastidi

di Branded Content

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»