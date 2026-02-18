VIDEO | Brucia un negozio sul porto canale di Cesenatico, le immagini fanno il giro dei social

BOLOGNA – Grandi lingue di fuoco che uscivano dalla serranda del negozio: le immagini del fuoco che divampava ieri lungo il porto canale di Cesenatico sono impressionanti. È andata così completamente distrutta, ieri, l’edicola ‘Il Punto’ che si trovava lungo il porto canale di Cesenatico, in corso Garibaldi. Aveva cambiato gestione da pochi mesi. Il rogo si è verificato in tarda mattinata, intorno alle 12.30. A quell’ora l’edicola era chiusa. A dare l’allarme sono stati gli altri negozianti del porto canale, allarmati dal fumo che usciva attraverso la saracinesca. Poco dopo è partito l’incendio vero e proprio, con fiamme e forti scoppi. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco da Forlì e Cesena, che hanno domato il rogo.

Il fumo ha danneggiato l’appartamento che si trova sopra il negozio. Anche un vicino negozio di caramelle ha avuto dei danni per causa del fuoco.

Oltre ai pompieri, sul posto, sono intervenuti anche la Polizia Locale e i sanitari del 118, che hanno soccorso un abitante del palazzo che aveva inalato il fumo. L’uomo è stato portato al pronto soccorso del Bufalini di Cesena per accertamenti. Anche altre tre persone, un’anziana, sua figlia e la nipote, sarebbero rimaste lievemente intossicate.

(Il video è stato postato su Facebook da Andrea Lucchi)