mercoledì 18 Febbraio 2026

L’oroscopo del 18 febbraio 2026

Data pubblicazione: 18-2-2026 ore 8:01Ultimo aggiornamento: 18-2-2026 ore 8:01

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Non accettare impegni gravosi e questioni complicate. Alti e bassi nei guadagni. In amore hai mostrato disponibilità e sei in attesa di una risposta.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Stai ottenendo dei buoni risultati. La vita familiare potrebbe offrirti oggi gioie emozionanti.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Non fare che l’agitazione che senti dentro diventi motivo per mandare all’aria cose, situazioni o lavori che hai coltivato per anni. E’ un oroscopo di revisione per i sentimenti oppure sei preoccupato per una persona cara.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

In arrivo una bella notizia; avanzamenti e miglioramenti che possono riguardare sia il lavoro che il rapporto con gli altri. Ora finalmente arrivano delle chiamate rimaste in sospeso.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Un clamoroso ritorno di fiamma non è da escludere in questo periodo, chi si vuole mettere in gioco non deve temere. Buone circostanze in arrivo anche per quanto riguarda il lavoro. La giornata è un po’ faticosa al mattino, recupero in serata.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Giornata interessante e positiva, di totale ripresa se hai un lavoro autonomo. Anche chi ha vissuto di recente una separazione può recuperare.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Stato di energia positiva e di conseguenza anche un incontro può risollevare il tuo morale. Interesse nello sperimentare nuovi percorsi.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

In questa giornata è meglio prendere le distanze dalle persone che vogliono farti innervosire. Le sensazioni che provi non sono chiare.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Sei supportato nel lavoro e nello studio. In amore ritrovi la passione, anche nel legame in crisi. Per la forma fisica puoi contare su energie in più.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Di recente hai dovuto affrontare un problema o hai avuto un piccolo problema fisico, cura sempre le articolazioni. Nell’ambito del lavoro ci sono contestazioni o difficoltà superabili.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

C’è un migliore accordo, conta su di un’ottima forma fisica e nel pomeriggio ci sarà un invito o anche una telefonata a sorpresa. Decisioni in amore, successo personale.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Una buona giornata che invita a programmare una serata d’amore, alcuni da troppo tempo per pensare solo ai soldi e alla professione hanno dimenticato i sentimenti.



























































