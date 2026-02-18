Meteo, le previsioni di mercoledì 18 febbraio 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

ROMA – La pressione si appresta a diminuire ancora. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Da segnalare soltanto ancora alcune nevicate sui confini alpini. Verso sera tornano a soffiare i venti da sud e il tempo tornerà a peggiorare sulla Liguria, in nottata su tutto il Nord.

NORD

La pressione torna a diminuire gradualmente. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, il cielo infatti si potrà vedere poco o anche parzialmente nuvoloso su tutte le regioni. Da segnalare ancora qualche nevicata sparsa sui confini alpini. In serata tornano i venti da sud e il tempo inizierà a peggiorare sulla Liguria con piogge sparse, diffuse in nottata ovunque. Valori massimi attesi tra i 9-10 e i 14 gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

La pressione tenderà a diminuire nel corso del pomeriggio e sera. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di tempo asciutto, il cielo si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso, più coperto nel pomeriggio sulla Toscana, anche con qualche piovasco sui settori più settentrionali. In serata torneranno a soffiare i venti da sud, il cielo tenderà a coprirsi maggiormente. Valori massimi compresi tra i 10-11 e i 16 gradi su gran parte delle città.

SUD E SICILIA

Al Sud la pressione è per lo più stabile. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di tempo asciutto, il cielo si potrà vedere poco o parzialmente nuvoloso un po’ ovunque. Molte più nubi interesseranno le coste tirreniche, anche con occasionali brevi piovaschi. Venti variabili, mari generalmente mossi o localmente molto mossi. Lieve calo termico. Valori massimi attesi tra i 10 gradi di Potenza e i 15-16 di Napoli e Palermo.