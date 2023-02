Terremoto in Turchia, trovato morto il calciatore Christian Atsu

(Foto dal profilo Instagram di Christian Atsu)

ROMA – È morto Christian Atsu, il calciatore ghanese ex Newcastle e Chelsea. Il giocatore era disperso dopo il terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria il 6 febbraio scorso, provocando oltre 45mila vittime: il suo corpo è stato ritrovato tra le macerie dell’edificio in cui viveva ad Antiochia, come ha confermato il suo agente.

Il ghanese, 31 anni, giocava nell’Hatayaspor, club della massima serie turca. “È con dolore che annuncio il ritrovamento questa mattina del corpo di Christian. Le mie più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari. Vorrei ringraziare tutti per le preghiere e il sostegno”, ha scritto l’agente sportivo Nana Sechere.