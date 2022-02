Il direttore dello Stauffer Center for Strings Petrocelli nominato European Young Leader 2022

ROMA – Tra gli European Young Leaders del 2022, Friends of Europe ha nominato Paolo Petrocelli, direttore dello Stauffer Center for Strings di Cremona, riconoscendolo come uno dei manager culturali di punta della sua generazione a livello europeo ed internazionale. Friends of Europe, uno dei più importanti think tank europei a livello mondiale, è una realtà impegnata a promuovere una nuova visione per un’Europa più prospera, sostenibile ed inclusiva.

L’organizzazione, a cui vertici siedono diversi ex presidenti della Commissione e del Parlamento Europeo ed ex primi ministri, fra cui Herman van Rompuy, Jean-Claude Juncker e Mario Monti, seleziona ogni anno 40 tra le personalità under 40 più influenti a livello europeo: giovani leader, che tramite il loro impegno civile e professionale, sono riusciti ad affermarsi per la loro capacità di generare un impatto positivo all’interno dell’Unione Europea, in diversi ambiti, fra cui: politica, business, scienza, cultura, sport, media.

Oltre a Petrocelli, tra gli altri giovani leader nominati per il 2022 figurano: l’attuale vicepresidente del Parlamento europeo, la sindaca di Sarajevo, il vicepresidente di Black Rock (la più grande società d’investimento al mondo), la direttrice della Scuola Superiore di Giornalismo Science Po di Parigi, il presidente dell’Agenzia Mondiale Antidoping.

Il programma promosso da Friends of Europe, avviato nel 2012, punta a creare un nuovo movimento di leader capace di dare risposte innovative alle nuove sfide internazionali e alla distanza fra cittadini ed élite politiche, per rafforzare la fiducia nelle democrazie. La selezione dei giovani leader è curata da un comitato presieduto da personalità di altissimo livello, tra cui l’attuale presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola (lei stessa nominata Young Leader nel 2018).