‘Farmabusiness’, assolto l’ex presidente del Consiglio regionale della Calabria Tallini

REGGIO CALABRIA – L’ex presidente del Consiglio regionale della Calabria Domenico Tallini, già assessore regionale al personale più volte consigliere regionale, è stato assolto oggi dal Tribunale di Catanzaro nel corso del processo in primo grado ‘Farmabusiness’, sui presunti illeciti della vendita all’ingrosso di farmaci nel territorio catanzarese e crotonese. Secondo la sentenza di assoluzione del gup per Tallini “il fatto non sussiste”.

Il politico era imputato in concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale mafioso. Per gli altri accusati sono arrivate 14 condanne, molte delle quali ai danni della cosca crotonese Grande Aracri.