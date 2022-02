Tg Scuola, edizione del 18 febbraio 2022￼

– SCUOLA: PNRR, BIANCHI: “SIAMO IN LINEA CON LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI”

“Siamo in condizione di poter eseguire gli obiettivi che ci sono stati dati. Dopo tanto tempo, si sta muovendo una nuova attenzione alla scuola”. Lo ha detto il ministro dell’’Istruzione Patrizio Bianchi intervenuto alla Camera in audizione sullo stato di attuazione del Pnrr. Entro giugno del 2022 dovranno essere raggiunti gli investimenti del Piano ‘Scuola 4.0’ e la riforma del reclutamento dei docenti. Per la fine del 2022, invece, andranno realizzate la riforma degli ITS e quella del sistema di orientamento e formazione continua. “Siamo assolutamente allineati con questo calendario”, ha detto il ministro. Per l’attuazione del piano, sono stati firmati anche cinque protocolli a sostegno degli Enti locali, con il ministero per il Sud e la coesione territoriale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il Gestore Servizi Energetici (GSE) e con Sport e Salute S.p.A. Le linee guida assicureranno trasparenza, velocità e sostenibilità nella realizzazione di 195 nuove scuole.

– GLI STUDENTI TORNANO IN PIAZZA PER CHIEDERE UNA NUOVA SCUOLA

Abolizione del Pcto, più fondi per l’istruzione pubblica, un maggior sostegno psicologico per i giovani e un nuovo modello didattico. Con queste richieste gli studenti e le studentesse sono tornati in piazza nelle maggiori città italiane. Ad accendere le mobilitazioni, la morte del giovane Giuseppe Lenoci, che ha perso la vita in un incidente stradale mentre era impegnato in uno stage. I giovani del movimento della ‘Lupa’, chiedono l’eliminazione dell’alternanza scuola-lavoro, ma anche strutture scolastiche meno fatiscenti, investimenti in infrastrutture e un maggior sostegno psicologico e didattico, per sopperire ai danni psicologici causati da due anni di pandemia. Tra le rivendicazioni dei ragazzi, anche un modello di scuola più inclusivo, ambientalista e transfemminista.

– CONTINUA ‘LABORATORIO SCUOLA’, IL VIAGGIO NELL’INNOVAZIONE DIDATTICA

L’istituto ‘Segato’ di Belluno e il liceo ‘Carlo Argan’ di Roma sono i protagonisti della quarta puntata di Laboratorio Scuola, il programma tv che propone un viaggio nell’Italia dell’innovazione didattica fatto di racconti nelle scuole del Paese. L’iniziativa nasce nell’ambito della collaborazione tra il ministero dell’Istruzione e la Rai. L’istituto ‘Segato’ di Belluno, in particolare, ha adottato la metodologia del Problem Posing and Solving e la relativa piattaforma realizzata dal Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Università di Torino, grazie alla quale si consente lo studio delle discipline, sia scientifiche che umanistiche, in una modalità dinamica e innovativa. Al liceo ‘Argan’ di Roma, è attivo un laboratorio dotato di macchinari per la realizzazione dei prototipi progettati dagli studenti. Grazie al lavoro collaborativo di gruppo, vengono immaginati, disegnati e creati oggetti di design, ma anche pensati modelli per l’allestimento e l’arredo urbano di piazze cittadine.

– ‘SILENZIO, PARLANO I BAMBINI’, L’EVENTO PER IL CENTENARIO DI MARIO LODI

‘Silenzio, parlano i bambini!’ è il nome dell’evento promosso per la celebrazione del centenario di Mario Lodi, maestro, pedagogista e scrittore convinto che l’educazione e l’istruzione dovessero avere come protagonisti gli stessi bambini. “Mario Lodi è stato uno dei maestri più brillanti della storia della scuola italiana- ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi- Lodi ha saputo reinterpretare il valore della scuola nella nostra società mettendo al centro la formazione democratica delle bambine e dei bambini secondo i principi sanciti dalla Costituzione”. E proprio i bambini sono stati protagonisti dell’incontro, trasmesso online sulle pagine social della Casa delle Arti e del Gioco – Mario Lodi.